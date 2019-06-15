Çerkezköy sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çeşitli uyarılarının ardından Tekirdağ'da, beklenen sağanak bir anda bastırdı.

EVLERİ SU BASTI, DERELER TAŞTI

Sağanak yağışın bastırmasıyla Çerkezköy ilçesinde bulunan sokak ve caddelerde, su birikintisi oluştu. Su birikintisi nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı ve ilçede bulunan dereler taştı.

Tekirdağ Çerkezköy’de şiddetli yağış İZLE

ARAÇLARDA MAHSUR KALDILAR

Sağanak yağış nedeniyle sürücülerde yollarda zor anlar yaşadı, araçlar suda mahsur kaldı. TESKİ, belediye ve emniyet ekipleri caddelerde ve sokak aralarında herhangi bir olumsuz olayın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz. su baskını olan alanlarda incelemelerde bulundu.