Çernobil faciası nedir

Belarus sınırında bulunan Çernobil nükleer enerji santralinin dördüncü reaktöründe meydana gelen patlama, 20. Yüzyılın en büyük nükleer kazasıydı.

Patlama sonucunda açığa çıkan radyasyon Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının toplamından 200 kat fazlaydı.

Çernobil kazasının sağlık üstündeki ilk doğrudan etkisi, 237 temizlik işçisinin akut radyasyon sendromu yaşamasıydı, bunlardan 28'i 1986'da, 19'u da 1987-2004 arasında öldü.

KARADENİZ'DE KANSER VAKALARI ARTTI

Çernobil faciasıyla birlikte özellikle Karadeniz bölgesinde kanser hastalıklarında artış oldu.

Patlamanın yayadığı radyoaktif maddelerin çay bitkilerinin ve diğer gıdaların üzerine sinmesi ölümlere sebep oldu.

Nitekim, ünlü sanatçı Kazım Koyuncu'nun da ölümü bu sebepten olmuştur.

ETKİLERİ

Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında yayımlanan bir rapor, Çernobil bölgesinde 7000 kadar çocuğun tiroid, akciğer, göz gibi kanser hastalıklarına yakalandığını ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar, radyoaktif kirliliğe maruz kalan bazı kasabalarda, test edilen sütlerin yüzde 93’ünün kabul edilebilir düzeyden çok daha fazla miktarda kimyasal sezyum oranı içerdiğini ortaya koydu.