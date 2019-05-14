taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0656
Euro
6.8218
Altın
1297.18
Borsa
87386.34
Gram Altın
253.24

Çernobil faciası nedir

Ukrayna'da 26 Nisan 1986'da nükleer deneme sonucunda Çernobil şehrinde nükleer patlama olarak bilinir. Binlerce insan hayatını kaybederken, etkileri günümüzde bile hala devam ediyor.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Belarus sınırında bulunan Çernobil nükleer enerji santralinin dördüncü reaktöründe meydana gelen patlama, 20. Yüzyılın en büyük nükleer kazasıydı.

Patlama sonucunda açığa çıkan radyasyon Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının toplamından 200 kat fazlaydı.

Çernobil kazasının sağlık üstündeki ilk doğrudan etkisi, 237 temizlik işçisinin akut radyasyon sendromu yaşamasıydı, bunlardan 28'i 1986'da, 19'u da 1987-2004 arasında öldü.

KARADENİZ'DE KANSER VAKALARI ARTTI

Çernobil faciasıyla birlikte özellikle Karadeniz bölgesinde kanser hastalıklarında artış oldu.

Patlamanın yayadığı radyoaktif maddelerin çay bitkilerinin ve diğer gıdaların üzerine sinmesi ölümlere sebep oldu.

Nitekim, ünlü sanatçı Kazım Koyuncu'nun da ölümü bu sebepten olmuştur.

Çernobil faciası nedir

ETKİLERİ

Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında yayımlanan bir rapor, Çernobil bölgesinde 7000 kadar çocuğun tiroid, akciğer, göz gibi kanser hastalıklarına yakalandığını ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar, radyoaktif kirliliğe maruz kalan bazı kasabalarda, test edilen sütlerin yüzde 93’ünün kabul edilebilir düzeyden çok daha fazla miktarda kimyasal sezyum oranı içerdiğini ortaya koydu.

Çernobil faciası nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bor nerelerde kullanılır

Bor nerelerde kullanılır

52
Sıcaklarda çocuğunuzu hastalıklardan koruma önerileri

Sıcaklarda çocuğunuzu hastalıklardan koruma önerileri

0
Şarbon hastalığı nedir

Şarbon hastalığı nedir

1
Stalk nedir

Stalk nedir

6
Topoğrafya nedir

Topoğrafya nedir

1
BMMYK nedir

BMMYK nedir

0
Kadraj nedir

Kadraj nedir

0
[+] Görüş bildir