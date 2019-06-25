Çernobil kurbanı çocukları tedavi eden Küba

Kurgu ve belgeseli harmanlayarak çok iyi dramatize edilmiş ve tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmış Çernobil dizisi, o dönemde ve sonrasında yaşananları tüm detaylarıyla ortaya çıkarmayı başardı.

RADYOSUNDAN ETKİLENEN TAM 26 BİN ÇOCUK...

Gelelim 1986'da yaşanan Çernobil nükleer felaketi sonrası, radyasyon zehirlenmesi geçiren 26 bin çocuğa. Felaketin etkilerinin en yoğun olarak görüldüğü ülkeler Ukrayna, Rusya ve Belarus'ta 2004 yılına kadar 18 yaş altı 4000 çocukta tiroit kanseri vakası görülmüştü. Tüm radyoaktif kalıntıların temizlenmesi içinse bu bölgede 48 bin yıl geçmesi gerekiyor.

Öncelikle Çernobil’deki facianın nasıl meydana geldiğini ve nasıl bir ihmal yüzünden olduğundan bahsedelim. Patlama, hepimizin bildiği gibi 26 Nisan 1986’da SSCB ülkesi Ukrayna’nın Çernobil kentinde bulunan nükleer santralin 4 numaralı ünitesinde meydana geldi. 4. reaktörün asıl patlama nedeni, tek kelimeyle yetkililerin sorumsuzluğu oldu diyebiliriz.

FELAKETİN GİZLİ KAHRAMANLARI: KÜBA DOKTORLARI

Bu felaketin gizli kahramanları ise Kübalı doktorlardı. Küba’daki doktorlar, Çernobil nükleer felaketinden etkilenen yaklaşık 26 bin çocuğun tedavisi için sorumluluk almıştı. Hamile anneler yeni doğan çocuklarına kendilerini ya da çocuklarını tedavi eden Kübalı doktorların isimlerini vermişti. Küba, büyük bir özenle Çernobil çocuklarını tedavi etmeye devam etmişti. Üstelik 1990 yılından bu yana başlatılan program kapsamında bu küçük ‘sosyalist ada’nın yaptığı sadece tıbbi harcamalar, 330 milyon doların üzerinde olmuştu.

ÇERNOBİL ÇOCUKLARI PROGRAMI KAMPI

Kübalı ve Ukraynalı yetkililer, o yıllardaki ortaklığı daha küçük çaplı da olsa devam ettirmek istediklerini duyurdu. Havana’nın 30 km doğusunda bulunan sahil kasabası Tarara’ya bir kamp kuruldu. Mart 1990 ve Kasım 2011 arasında kasaba “Çernobil Çocukları” programıyla gelen çocukların evi oldu.

Küba,resmi istatistiklerine göre, bu dönemde programa katılan 26 bin 114 kişiden yüzde 84’ü çocuklardı ve önemli bir bölümü Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya’dan geliyordu. Kampta çocukların ve refakatçilerin evlerinin yanı sıra iki hastane, bir klinik, okullar, parklar ve bir tiyatro salonu vardı.

ÇOCUKLAR 4 GRUBA AYRILIYORDU

Kanserden beyin felcine, sindirim bozukluklarından psikolojik rahatsızlıklara pek çok farklı şikayetle gelen hastalar burada tedavi görüyordu. Programda çocuklar dört gruba ayrılıyordu;

-Hastaneye yatırılması gereken ve iyileşene kadar adada kalması gerekenler

-Ciddi sayılmayan ama doktorların gözetimi altında olması gereken sağlık sorunları olup, 60 ve daha fazla gün kalanlar

-Ayakta tedavi edilen ve 45 ila 60 gün kalanlar

-Sağlığı görece daha iyi olan ve 45 ila 60 gün kalanlar

Roman Gerus, burada iyileşen çocuklardan biriydi. Kaza olduğunda henüz doğmamıştı. Ailesi nükleer santrale çok yakın yaşadığı için, 10 yaşlarındayken Vitiligo (akderi) hastalığı baş gösterdi. Küba’ya 3 kez tedavi için gitti. Orada yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor;

“Biri anneme programdan bahsetmiş. Bedava olduğunu söylediklerinde annem inanamamış. 6 aya yakın bekledikten sonra aniden bir telefon almıştık. Karşıdaki ses iki hafta için yola çıkacağımızı söylüyordu…

Annem ve babam, Küba çok uzak, ben de çok genç olduğunu için kaygılıydı ama bunu yapmaya karar verdik.

Her gidişim, diğerlerinden farklıydı ama her seferinde çok keyif almıştım. O günleri sevgi ile hatırlıyorum ve aileme gösterebilmek için Küba’ya geri dönmeyi istiyorum.

İki gidişimde de 40’ar gün kaldım. Bu, alçak dozda radyasyon olan insan vücudunun iyileşmesi için gereken süreçti. Her birinde 15 çocuğun kaldığı küçük evlerdeydik. Bizim bulunduğumuz yerde özel bir tedavi yoktu ama göz ve diş muayeneleri oluyordu. Muhteşem denizi, gün batımını ve dondurmalarını hatırlıyorum. Ancak ciddi sağlık sorunları olan çocuklar da vardı. Bazılarının vitiligo deri hastalığı olduğu için güneşin altında uzun kollu giyiyorlardı. Küba’nın havası bazılarını tedavi ederken, bazılarının iyileşme sürecini hızlandırmıştı.

Bazı ilaçlar aldım ama güneş, en iyi ilaçtı. Çok yüzüyorduk. Sahilde olmak tedavinin bir parçasıydı. Hep gitmek istiyorduk.”

(Patlama sonrası evlerini terketmek zorunda kalan aileler)