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Çernobil yangınının uzaydan görüntüleri

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde kırsal alanda çıkan ve 10 gündür devam eden yangın, kontrol altına alındı. NASA uydusu tarafından çekilen fotoğraflar ise, olayın boyutunu ortaya koydu.

Haber Merkezi |
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Çernobil yangınının uzaydan görüntüleri

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden yangın, Çernobil Nükleer Santrali'ne doğru ilerlerken yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı.

Çernobil yangınının uzaydan görüntüleri

NÜKLEER SANTRALE SIÇRAMASIN DİYE GÜVENLİK KORİDORLARI OLUŞTURULMUŞTU

Yangın söndürme çalışmalarına 400’den fazla itfaiyeci, yaklaşık 100’e yakın itfaiye aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri katılırken; nükleer santral çevresinde ağaçlık alanlar kazılarak yangının önüne geçmek için güvenlik koridorları oluşturulmuştu.

Çernobil yangınının uzaydan görüntüleri

Çernobil yangınının uzaydan görüntüleri

YANGIN UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın, NASA uydusundan çekilen bu kare ile uzaydan görüntülendi.

NASA’nın Aqua isimli uydusu tarafından çekilen bu karenin, 8-9 Nisan tarihlerine ait olduğu bilgisinin altı çizildi.

Öte yandan yangını çıkardığı tespit edilen şahsın, yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Çernobil yangınının uzaydan görüntüleri

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