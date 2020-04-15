Çernobil yangınının uzaydan görüntüleri

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden yangın, Çernobil Nükleer Santrali'ne doğru ilerlerken yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı.

NÜKLEER SANTRALE SIÇRAMASIN DİYE GÜVENLİK KORİDORLARI OLUŞTURULMUŞTU

Yangın söndürme çalışmalarına 400’den fazla itfaiyeci, yaklaşık 100’e yakın itfaiye aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri katılırken; nükleer santral çevresinde ağaçlık alanlar kazılarak yangının önüne geçmek için güvenlik koridorları oluşturulmuştu.

YANGIN UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın, NASA uydusundan çekilen bu kare ile uzaydan görüntülendi.

NASA’nın Aqua isimli uydusu tarafından çekilen bu karenin, 8-9 Nisan tarihlerine ait olduğu bilgisinin altı çizildi.

Öte yandan yangını çıkardığı tespit edilen şahsın, yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.