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Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü

Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki kırsal ormanlık alanda çıkan ve 10 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

İHA |
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Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü

Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan’dan bu yana devam eden yangın, Çernobil Nükleer Santraline doğru ilerlerken yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı.

Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü

Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü

"YAĞMURLARLA YANGINI SÖNDÜRDÜK"

Ukrayna Ekoloji Müfettişliği Geçici Başkanı Yego Firsov yaptığı açıklamada, "Kısaca söyleyecek olursak yağan yağmurlar sayesinde yangını söndürmeyi başardık. Radyasyon oranı sürekli kontrol ediliyor ve şuan normal seviyelerde." ifadelerini kullandı.

Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Nikolay Çeçetkin de yangının kontrol altına alındığını doğruladı.

Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü

YÜZLERCE İTFAİYECİ SEFERBER OLDU

Yangın söndürme çalışmalarına 400’den fazla itfaiyeci, yaklaşık 100’e yakın itfaiye aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri katılırken nükleer santral çevresinde ağaçlık alanlar kazılarak yangının önüne geçmek için güvenlik koridorları oluşturulmuştu.

Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü

YANGINI ÇIKARAN YAKALANDI

Yangını çıkardığı tespit edilen şahsın yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü

Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü

Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü

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