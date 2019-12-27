Çernobil'de 33 yıl sonra ilk Noel ağacı

Nükleer kazadan önce 47 bin kişinin yaşadığı, Çernobil'e 3 km uzaklıkta olan Pripyat, radyasyon kirliliği nedeniyle halen boş tutuluyor.

ESKİ SAKİNLERİ YILLAR SONRA NOEL AĞACI SÜSLEDİ

Çernobil Tur Operatörleri Birliği'nin Noel için düzenlediği bir etkinlikte, kasabanın eski sakinleri, meydana yerleştirilen bir çam ağacını aile fertlerinin fotoğraflarıyla süsledi.

Etkinliğe katılan bazı kişilerin ise "zamanın akışını ve kasabanın zamanla ölmeyip yeniden canlandığını sembolize etmek amacıyla" saat şeklinde süslemeler kullandığı bildirildi.

NÜKLEER KAZA SONRASI İLK KEZ AYAK BASTILAR

Ukrayna medyasında yer alan bir habere göre, Çernobil Tur şirketinden Kateryna Aslamova, dünyanın en kötü nükleer kazası olarak görülen patlamanın ardından, bazı Pripyat sakinlerinin kasabaya ilk kez ayak bastığını söyledi.

"KASABA UNESCO LİSTESİNE ALINSIN"

"Kasabanın yaşaması için korunması lazım" diyen Aslamova, Pripyat'ın ve nükleer santral civarının UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasını istiyor.

4 BİN KİLOMETRELİK BOŞ ALAN

Nükleer santraldeki patlamadan bu yana 4 bin kilometrekarelik bir bölge tamamen terk edilmiş durumda.

Ancak Çernobil'e bir süredir turlar düzenleniyor.