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İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve İtalya'daki bir hastanede koronavirüsle mücadeleyi görüntüledi.

Haber Merkezi |
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İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi

İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Cerrahpaşa'daki korona ile mücadele ise Avrupa ile yapılan kıyaslama sonucu İngilizleri hayran bıraktı...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, bu mücadelede en ön safta yer alanlardan...

Cerrahpaşa, koronavirüs şüphesi olan hastaların ilk başvurularını yaptığı bir merkeze dönüştürüldü. Hastanede, salgına karşı verilen mücadele görüntülendi.

CERRAHPAŞA'DA KORONAVİRÜS TEDAVİSİ

BBC'nin haberine göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, bu merkezin bir nevi koronavirüs acil servisi diye tanımlanabileceğini söyledi.

İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi VİDEO

İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi

HASTALARIN YÜZDE 90-95'İ İYİLEŞİYOR

Hastanenin Monoblok Genel Cerrahi Poliklinikleri binasının bir bölümü, yatarak koronavirüs tedavisi gören hastalara ayrıldı.

Hastanedeki durumu aktaran Uzman Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Karaali, burada yatan hastaların yaklaşık yüzde 90 ila 95'inin iyileşerek evlerine döndüğünü bildirdi.

İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi

DOKTORLAR, UYGULANAN TEDAVİYİ ANLATTI

Uzman doktor Balkan, ayakta yani eve gönderilen hastalarla, yatırılan hastalara uygulanan tedavi arasında bariz bir fark olmadığını söyledi ve ekledi:

"Yatan hastaların oksijen satürasyonunu, ateşini, kan testlerini yakından takip ediyoruz ve burada bir bozulma varsa hızla ikinci basamak tedavilere geçiyoruz.

Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda rehberleri var. En başta tüm hastalara verdiğimiz ilaç hidroksiklorokin yani piyasadaki adıyla Plaquenil. Bu ilaç, virüsün hücre içinde çoğalmasını engelliyor. Ayrıca Faviripavir diye ilaç var, ikinci basamak diye bahsettiğimiz anti viral bu. Bu, Çin'den gelen bir ilaç."

İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi

KORUYUCU EKİPMAN EKSİKLİĞİ YAŞANMIYOR

Ellerinde 10 günlük malzeme stoğu olduğunu bildiren Kutlubay ise, "Şu anda Cerrahpaşa Hastanesi'nde yaklaşık 10 günlük bir koruyucu ekipmanımız var. Bu tabii 10 gün sonra bunun biteceği anlamında değil. Biz satın alma ekibi anlamında azalan gördüğümüz ekipmanları alma yoluna gidiyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığı bize her türlü malzeme desteği veriyor." şeklinde konuştu.

"GENÇ HASTALAR DA CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENİYOR"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Yalım Dikmen, yaşanan durumu, "Gençler de ciddi şekilde etkilenebiliyorlar. Dolayısıyla yaşlı veya eşlik eden hastalık şart değil. 33 yaşında sağlıklı bir meslektaşımızı yoğun bakıma yatırmıştık, taburcu ettik. Benzer şekilde 40-45 yaşlarında hastalarla karşılaştık." sözleriyle aktardı.

İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi

(Lodi Hastanesi, İtalya)

İTALYA'DA HASTALAR KORİDORLARDA YATIRILIYOR

İtalya'da koronavirüs tanısının ilk kez konulduğu Lombardia bölgesindeki Lodi Hastanesi'nde çalışan doktorların bir günü görüntülendi.

Hastanede görevli doktor Stefano Paglia, odalar yetersiz kaldığı için hastaları koridorlarda yatırdıklarını söyledi.

İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi

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