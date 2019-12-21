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Cesedi bulunan genç kızın yüzünü köpekler parçaladı

Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kız, evinin önünde ölü bulundu. Polis soruşturma başlatırken, yakınlarının ifadesi alındı.

DHA | 21.12.2019 - 10:58..
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bu sabah genç bir kız cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cesedi bulunan genç kızın yüzünü köpekler parçaladı

YÜZÜNÜ KÖPEKLER PARÇALADI

Yapılan incelemede, cesedin marketin bulunduğu binanın 10'uncu katında oturan 17 yaşındaki Bahar Akdemir'e ait olduğu belirlendi. Yüzü köpekler tarafından parçalanan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Cesedi bulunan genç kızın yüzünü köpekler parçaladı

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Genç kızın ölüm sebebi araştırılırken, polis yakınlarını bilgilerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Cesedi bulunan genç kızın yüzünü köpekler parçaladı

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