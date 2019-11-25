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Çeşme Belediyesi eski meclis üyesi ölümden döndü

Önceki dönem Çeşme Belediyesi'nde meclis üyesi olan Abdullah Aküzüm'ün kullandığı araç, palmiye ağacına çarpıp ters döndü.

İHA | 25.11.2019 - 17:36..
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Çeşme Marina'nın yanındaki yolda, aşırı yağışında etkisiyle aracının kontrolünü kaybeden önceki dönem Çeşme Belediyesi Meclisi Üyesi Abdullah Aküzüm, refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

YARALI OLARAK ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle palmiye ağacı kırılırken, Aküzüm'ün aracı da ters döndü. Abdullah Aküzüm aracından yaralı olarak çıkarılırken, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çeşme Belediyesi eski meclis üyesi ölümden döndü

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Aküzüm, tedbir amaçlı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesin'e kaldırılan Aküzüm'ün durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Çeşme Belediyesi eski meclis üyesi ölümden döndü

Çeşme Belediyesi eski meclis üyesi ölümden döndü

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