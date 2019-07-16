Çeşme'de 1 günde 127 göçmen yakalandı

Çeşme açıklarında görev yapan TCSG Dost ve TCSG 109 sahil güvenlik gemileri, gece geç saatlerden itibaren sabaha kadar Uçburun ve Karaabdullah Burnu açıklarında, 6 şişme botta toplam 127 kaçak göçmen yakaladı.

İSKELEDE UYUYAKALDILAR

Çeşme açıklarında demirleyen sahil güvenlik gemilerindeki göçmenler, Çeşme İskelesi'ne götürüldü.

Suriye, Filistin, Irak, Kongo, Senegal ve Sudan uyruklu göçmenlerin bir bölümü uykusuzluğa dayanamayarak Çeşme İskelesi'nde uyuyakaldı.

GİYSİLERİ KURUTMAYA ÇALIŞTILAR

Göçmenler, şişme botlarda ıslanan giysilerini iskelede asarak kurutmaya çalıştı. Göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyacı da Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından karşılandı.

YUNANİSTAN'A KAÇMAK İÇİN BİN DOLAR VERDİ

İzmir'in Basmane semtindeki bir lokantanın organizasyon ofisi gibi kullanıldığını iddia eden Iraklı Seyfettin, kendisinin de o lokantaya giderek Yunanistan'a kaçabilmek için adını yazdırdığını ve bin dolar verdiğini söyledi.

Yunanistan'a geçebilseydi ofis gibi kullanılan lokantaya verdiği bin doların organizatörler tarafından alınacağını anlatan Seyfettin, kaçamayanların ofise giderek verdikleri parayı 50 dolar eksiği ile geri aldıklarını söyledi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNE YAKALANDILAR

40 kişilik bir grupla iki araçla, sabah 05.00'te Çeşme'ye geldiklerini anlatan Seyfettin, ağaçların arasında bir süre oturduktan sonra, 05.30'da şişme bota bindiklerini ve 15 dakika sonra da sahil güvenlik ekiplerinin yakaladığını söyledi.

Çeşme İskelesi'ndeki göçmenler, işlemlerinin tamamlanabilmesi için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.