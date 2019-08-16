Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı

İzmir Çeşme'de Sahil Güvenlik ekipleri, Kara Ada açıklarında bir şişme bot içerisinde 47 göçmeni yakalamasının ardından, yeni bir operasyon yaptı.

Bir ihbarı değerlendiren Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, eski Alman Tatil Köyü açıklarında bir şişme botu müdahale ederek durdurdu. Göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınırken, şişme botta yedeğe bağlanarak Çeşme İskelesi'ne getirildi.

İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ

Suriye, Filistin, Eritre, Yemen ve Sudan uyruklu 46 göçmen, Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alındı. Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri de, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını giderdi. 1 günde yakalanan 93 göçmenin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.



