taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5699
Euro
6.1808
Altın
1512.99
Borsa
95734.17
Gram Altın
270.985

Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı

Son günlerde Yunanistan'a yasal olmayan yollardan geçiş yapmaya çalışan göçmen sayısında belirgin bir artış var.

İHA | 16.08.2019 - 20:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir Çeşme'de Sahil Güvenlik ekipleri, Kara Ada açıklarında bir şişme bot içerisinde 47 göçmeni yakalamasının ardından, yeni bir operasyon yaptı.

Bir ihbarı değerlendiren Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, eski Alman Tatil Köyü açıklarında bir şişme botu müdahale ederek durdurdu. Göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınırken, şişme botta yedeğe bağlanarak Çeşme İskelesi'ne getirildi.

İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ

Suriye, Filistin, Eritre, Yemen ve Sudan uyruklu 46 göçmen, Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alındı. Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri de, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını giderdi. 1 günde yakalanan 93 göçmenin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı

Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı

Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

210
Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

189
Trump Grönland'ı almak istiyor

Trump Grönland'ı almak istiyor

72
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

78
Umre ücretlerine zam geldi

Umre ücretlerine zam geldi

113
Hasankeyf'in son hali

Hasankeyf'in son hali

297
Rus turistler hangi ülkede yeni aşka başlıyor anketi

Rus turistler hangi ülkede yeni aşka başlıyor anketi

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir