taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7132
Euro
6.3129
Altın
1522.04
Borsa
99124.92
Gram Altın
278.954

Çeşme'de 6 şişme botta 236 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 6 şişme botta yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 236 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 06.09.2019 - 15:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

TCSG 24 Sahil Güvenlik botu ve Kolluk Destek Timi botu, bugün 05.00 ve 09.00 saatleri arasında Çeşme açıklarında 6 şişme bota müdahale ederek, 236 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmesine engel oldu.

Çeşme'de 6 şişme botta 236 kaçak göçmen yakalandı

Suriye, Filistin, Fas, Bangladeş, Irak, Afganistan, Somali ve Kongo uyruklu göçmenler Çeşme İskelesine getirilirken, göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çeşme temsilcileri tarafından karşılandı.

CAN YELEKLERİNDE İNŞAAT YALITIM MALZEMESİ

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu göçmenlerin can yelekleri imha edilmek üzere toplandı. Göçmenlere 80 liraya satıldığı öğrenilen can yeleklerinin ne kadar güvensiz olduğu, bir Sahil Güvenlik komutanı tarafından göçmenlere gösterildi.

Çeşme'de 6 şişme botta 236 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik komutanı, can yeleklerini keserek içlerinde kullanılan malzemenin inşaatlarda kullanılan yalıtım maddesi olduğunu, su üstünde tutma özelliğinin olmadığını anlattı.

236 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanması için Çeşme Belediyesine ait otobüslerle Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

Çeşme'de 6 şişme botta 236 kaçak göçmen yakalandı

KONGOLU GÖÇMEN DOĞUM YAPTI

Öte yandan, dün Çeşme açıklarında bir şişme botta yakalanan Kongo uyruklu Noila Madila'nın dün akşam saatlerinde doğum yaptığı öğrenildi. Dün akşam doğum sancıları tutan Kongolu Noila Madila, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan da Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Noila Madila, Urla Devlet Hastanesinde doğuma alınarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Çeşme'de 6 şişme botta 236 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme'de 6 şişme botta 236 kaçak göçmen yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

193
Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na desteğe gitti

Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na desteğe gitti

501
İBB bünyesindeki makam araçları Yenikapı'da

İBB bünyesindeki makam araçları Yenikapı'da

599
İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

266
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

36
Ronaldo'nun leopar desenli sabahlığı gündem oldu

Ronaldo'nun leopar desenli sabahlığı gündem oldu

67
Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

328
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir