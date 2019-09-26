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Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

Bazı inşaat firmaları, otel yapmak için ruhsat alıp, otel yerine rezidanslar yapıyor. Havuzlu rezidanslar, yüksek fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

DHA | 26.09.2019 - 06:23..
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Turistlerin gözde adresi İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı inşaat firmaları otel yapmak üzere ruhsat alıyor.

Turizm teşviklerinden de faydalanan firmalar, otel yerine rezidanslar inşa edip, buraları da konut olarak satıyor.

Yapılanların Çeşme'de turizmcileri rahatsız ettiğini ve haksız rekabete neden olduğunu söyleyen turizmci Abdullah Aküzüm, önlem alınmasını istedi.

Rezidanslar, Çeşme'de turizmi olumsuz etkiliyor VİDEO

"TURİZM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANIYORLAR"

Turizmcilerin otel yaptıktan sonra her şeyin mevzuata uygun olması halinde işletme belgesi alıp, ardından  turizm yatırım belgesi ile sıfır gümrük, sıfır KDV avantajlarından faydalandığını söyleyen Abdullah Aküzüm, "Burada amaç yatırım yaparak istihdamı sağlamak. Ama ne yazık ki bu rezidanslar, apart adında kalkıyorlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yatırım teşvik belgesini alıyorlar. Götürüp belediyenin önüne koyuyorlar, imar da aldıktan sonra turizm amaçlı otel inşa etmek için yapı ruhsatı alıyorlar. Ama otel yerine rezidans yapıp satıyorlar" dedi.

Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

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