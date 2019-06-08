taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.6134
Altın
1340.62
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.354

Çeşme'deki cankurtaran kulelerinde alkol içtiler

Çeşme'de bulunan Ilıca Plajı’ndaki cankurtaran kulesinde, bir grup vatandaşın bira şişeleri ile görüntülenmesi tepkilere yol açtı.

İHA | 08.06.2019 - 12:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çeşme Belediyesi tarafından 10 yıllığına kiralanan şezlong ve şemsiyelerin kaldırılmasından sonra bayram tatilinde binlerce insanın kendi şemsiyeleri ve havluları ile akın ettiği Ilıca Plajı’nda, boğulma tehlikesi geçirebilecek vatandaşların gözlenebilmesi ve kısa zamanda müdahale edebilmek amacıyla kurulan cankurtaran kulesinde, bir grup vatandaş sohbet ederek alkol aldı. Bu durum çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

"O KULELERDE İÇKİ KEYFİ YAPANLAR MI CAN KURTARACAK"

Görevli olup olmadıkları bilinmeyen vatandaşların cankurtaran kulesi üzerinde alkol almaları üzerine tepki gösteren bazı vatandaşlar, “Bu plajda çadır kurmak, mangal yakmak, kavun, karpuz kesmek, tasmasız hayvan gezdirmek yasak. Tüm bu yasaklara rağmen insanlar, cankurtaran kulesinin üzerinde içki içiyorlar. Cankurtaran kulesinin amacı bellidir. Boğulma tehlikesi geçirenleri gözlemleyerek, en kısa zamanda hayatlarını kurtarmak için o kuleler var. O kulelerde içki keyfi yapanlar mı can kurtaracaklar?" diye konuştu.

Çeşme'deki cankurtaran kulelerinde alkol içtiler

Çeşme'deki cankurtaran kulelerinde alkol içtiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

1620
Nusret'in şirket değeri dudak uçuklattı

Nusret'in şirket değeri dudak uçuklattı

331
Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı'nın dansı damga vurdu

Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı'nın dansı damga vurdu

102
Sagopa, Ceza'ya sadece başsağlığı diledi

Sagopa, Ceza'ya sadece başsağlığı diledi

68
Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

90
Google: Huawei sınırlaması ABD'nin güvenliği için riskli

Google: Huawei sınırlaması ABD'nin güvenliği için riskli

78
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

220
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir