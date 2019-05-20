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Çeşme'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden, 1'i kadın 6'sı tutuklandı.

DHA | 20.05.2019 - 12:46..
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Fuhuş yaptırıldığı belirlenerek, ifadeleri alınan 8 kadından yabancı uyruklu 4'ü, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

40 GÜN TAKİP EDİLDİLER

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yaptıran kişilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi. Yaklaşık 40 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından A.A., G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A., 15 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürülürken, fuhşa sürüklenen kadınların cinsel birliktelik yaşadığı 52 kişinin de ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., savcılıkça serbest bırakılırken, G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çeşme'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Öte yandan fuhuş yaptırıldığı belirlenerek, ifadeleri alınan 8 kadından yabancı uyruklu 4'ü, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çeşme'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Çeşme'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Çeşme'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Çeşme'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

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