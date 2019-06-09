Çeşme'de halk plajını özel plaja çevirdiler

İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi Azmak Koyu'ndaki halk plajı, daha önce ücretsiz olarak kullanılıyordu.

Ancak plajın çevresi bir şirket tarafından kapatıldı ve burası ücretli hale getirildi. Mahalleli de bu ücretlendirmeye tepki gösterdi. Plajı eskisi gibi ücretsiz kullanmak istediklerini belirten yaklaşık 50 kişilik grup, sahile girmek istedi.

GÖREVLİ ÜCRETLİ KAPIYA YÖNLENDİRDİ

Bu sırada orada görevli olduğunu belirten bir kişi, gruba girişlerin sahilin üst tarafındaki kapıdan yapıldığını ifade etti. Vatandaşlar ise buranın ücretsiz halk plajı olduğunu ve sahili istedikleri gibi kullanacaklarını belirtti.

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GERGİNLİK ÇIKTI

Mahalle sakinleri ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Görevliler daha sonra grubun plaja girmesine izin verdi. Sahile girerek, tatilcilerin güneşlendiği şezlongların önünde bir süre oturan vatandaşlar, plajı istedikleri zaman kullanacaklarını dile getirdi.

HALKA AÇIK PLAJI ÜCRETLENDİRDİLER

Grubun avukatı Seher Gacar, burasının daha önce halka ait, halka açık bir plaj olduğunu dile getirdi. Bölgenin ayrıca sit alanı olduğunu da hatırlatan Gacar, işletmenin bölgeye tonlarca beton döktüğünü söyledi. Gacar, "İşletme, sit alanı olan bölgeye tonlarca beton dökerek, tesisleri yaptı. Belediyeye defalarca şikayette bulunduk, belediye inşaatı mühürledi. Mühür kırılarak inşaat devam etti. Yetmedi, burası halka ait bir yer olmasına rağmen yolu dışardan verip, ücretli bir plaj haline geldi. Kıyı Kanunu'na göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir ve halka aittir. Halk serbestçe ücret ödemeden buraları kullanabilir. 'Yukarıdan giriş yapılabilir' dedikleri yer, ücretli giriş." diye konuştu.

CİMER'E ŞİKAYET

Kıyıdaki işgali Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yetkililere bildirdiklerini, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de şikayette bulunduklarını açıklayan Gacar, müdürlüğün kendilerine komisyon kararı alınacağını ve buradaki işgalin sonlandırılacağını söylediğini kaydetti.

"ÇEŞME'NİN TÜM KOYLARI İŞGAL EDİLİYOR"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Güler "Yarımada'nın beton işgalcilerinin yeni hedefi olması korkunç bir durum. Son 2 yıldır bu durumlar çok arttı. Yıllardır halkın, hiçbir engelleme ile karşılaşmadan yaşadığı doğal bir ortam, resmen yok edilmiş. Hiçbir izinleri yok. Belediye burayı iki defa mühürledi. Mühürler kırıldı. Buraya girerken, 'Para ver gir' diyor. Yani 'Ben halkın malını ele geçirdim, gasp ettim, sen buraya giremezsin' diyor. Biz Milli Emlak Müdürlüğü'ne şikayet ettik, bize 'İmar izni almış' dediler. Hazine'nin, halkın malı burası, hangi imar izninden bahsediyorsunuz? Yan tarafta da bir diskotek yerleşti. Denizin içine taş döktü, doğal yaşamı yok etti. Çeşme'nin tüm koyları, beton seviciler ve yeni nesillere hiçbir şey bırakmak istemeyenler tarafından işgal edilmekte." diye konuştu.

150-200 TL ARASINDA GİRİŞ ÜCRETİ

Giriş ücretlerinin 150-200 lira arasında değiştiğini dile getiren Güler, "Bu durum halkı soymak gibi bir şey. Biz bunu protesto ediyoruz, devletin hiçbir şey yapmamasını protesto ediyoruz. Burası devletin malı." diye konuştu.

Vatandaşlar, işletmeleri alkışlarla protesto ettikten sonra plajdan ayrıldı.