Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı artık ücretsiz

​Çeşme Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda Ilıca Plajı'nın işletme hakkını, yıllık 300 bin TL'ye 10 yıl süreyle devraldı.

Ancak plaj üzerinde bulunan bazı işletmelerin kaldırılmaması nedeniyle belediye, gerekli çalışmaları yapamadı.

TÜM İŞLETMELER ÇIKARILDI

Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerinin buradaki işletmelerin tamamını çıkarmasının ardından, plajın belediyeye devri de gerçekleşti. Ekipler, plaj üzerindeki gerekli düzenleme çalışmalarına başladı. Gelecek günlerde de plajın yeni düzenleme çalışmaları kapsamında bazı bölgelere büfeler kurulacağı bildirildi.

EKONOMİK VE HİJYENİK OLACAK

Diğer plajlar için de çalışma yaptıklarını anlatan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Ilıca Plajı için 5 yıldır mücadele verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün sahil ve plajların belediyeye devri işlemi vardı. Milli Emlak Müdürlüğü'nden devir almıştık. Ancak bize boş olarak devredilmesi lazımdı. Yazın bunu yapamadılar. Dünden itibaren yıkımları yaptık. Şimdi tamamen belediyenin eline geçiyor. Yepyeni bir düzenlemeyle halkımızın karşısına çıkacağız. 2019 yazı içerisinde şezlong ve gölgelikler ücretsiz olacak. Planımız şudur; kurulacak büfeleri de belediye işletecek. Hem daha hijyen, hem de daha ekonomik olacak. Ayrıca plajın kapılarında görevliler olacak, daha kontrollü ve temiz olacak."





ALTINKUM VE PIRLANTA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Muhitten Dalgıç, çalışmalarının sadece Ilıca Plajı'yla sınırlı olmadığını, diğer büyük plajlar Altınkum ve Pırlanta için de görüşmelerin sürdüğünü, 2019 için onları da yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.