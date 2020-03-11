Çete lideri Ölüm Patroniçesi tahliye oldu

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Adıyamanlı öğrenciler koronaya karşı dezenfektan üretiyor

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında yaptıkları dezenfektan üretimini, koronvairüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından iki katına çıkardı.