Çete lideri Ölüm Patroniçesi tahliye oldu

İstanbul’da, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan ve ‘Ölüm Patroniçesi’ olarak bilinen Saide D., yargılandığı davada ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 30 yıl hapse çarptırılmıştı.
Tutuklandıktan sonra uyuşturucu ticaretini hapishaneden yönetmeyi sürdüren zehir tacirinin, özellikle kadın ve çocukları kullandığı ortaya çıkmıştı.
ÇOCUKLARI KULLANIYORDU
Çetenin 9-10 yaşlarındaki çocukları önce uyuşturucuya alıştırdığı ve onlara uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı tespit edilmişti.
İSTİNAF KARARIYLA TAHLİYE OLDU
Tutuklu bulunan çete liderinin dosyası, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Saide D.’nin tahliye edildi.