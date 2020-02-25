Çetin Çetintaş ile elementlerden ve duygularımızdan bahsettik

Çetin Çetintaş ile YogaKioo’daki uzun soluklu, huzur dolu sohbetimiz devam ediyor. İkinci ve son bölümde, elementlerden, renklerden, duygularımızdan konuşuyoruz. Çetintaş’ın önerdiği egzersizler de var.

Tekrar biraz Çetin Çetintaş’tan bahselim. Uzakdoğu’da pek çok ülke ve manastırlarda kalarak yoga ve meditasyon üzerine uzun yıllar çalışmış. Ve sonunda bir yogi olarak eğitimlere başlamış. Hindistan’da Sanskrit dilini öğrenerek eski yoga yazıtları üzerine çalışıp, pek çok bilgiyi Türkçeye çevirmiş… Yogayı bir yaşam biçimi haline getiren Çetintaş, son olarak elementlerden, duygulardan bahsettiği “Hayat Sana Ne Anlatıyor”u yazdı.

Şimdi kalan sohbetimizin tadını çıkarma vakti…