Çetin Çetintaş ile Hayat Sana Ne Anlatıyoru konuştuk

Çetin Çetintaş, Uzakdoğu’da pek çok ülke ve manastırlarda kalarak yoga ve meditasyon üzerine uzun yıllar çalışmış. Ve sonunda bir yogi olarak eğitimlere başlamış. Hindistan’da Sanskrit dilini öğrenerek eski yoga yazıtları üzerine çalışıp, pek çok bilgiyi Türkçeye çevirmiş…

Yogayı bir yaşam biçimi haline getiren Çetintaş, son olarak elementlerden, duygulardan bahsettiği “Hayat Sana Ne Anlatıyor”u yazdı. Kendisiyle YogaKioo’da buluştuk, huzur dolu bir sohbet ettik. Birlikte sevgiyi tanımladık. Kendimizi sevmek için atmamız gereken ilk adımı, sevginin cinselliği nasıl öldürdüğünü, ilişkilerdeki altın kuralları konuştuk. Yoganın Türkiye’de geldiği noktayı değerlendirdik. Elementlerden bahsettik. Yoganın bakış açısı ile duygularımızı bir kere daha değerlendirmeye alabiliriz.

Uzun soluklu bir sohbetti. Bunun için iki bölümde paylaşacağız. Şimdilik ilk bölümün tadını çıkaralım...



