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Çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı

İstanbul'da çevik kuvveti minibüsü kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs içinde bulunan polisler sıkıştıkları yerden ekiplerin zorlu çalışmasının ardından kurtuldu.

İHA | 05.11.2019 - 04:54..
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İstanbul'un E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevki Ankara istikametinde gece saat 02.30’da sıralarında, sürücüsünün kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis ekibi taşıyan minibüs Haramidere Metrobüs üst geçidine çarptı.

Çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı

KAZA SONUCUNDA ARAÇTAKİ BİBER GAZLARI PATLADI

Kaza'da 3 polis memuru yaralandı, yaralı olan iki polis memuru sağlık ekiplerinde ambulansa alınırken araç içinde sıkışan şoförü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarma esnasında kaza sonrası araç içinde bulunan biber gazlarının patlaması sonucu gazdan etkilenen şoföre maske takılarak kurtarıldı. Kazada yaralanan polis memurlarının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza sebebiyle Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin yoldaki çalışmaları devam ediyor.

Çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı

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