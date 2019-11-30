Ceviz bahçesini şahin sesiyle koruyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ceviz bahçesi bulunan Gürsel Eskici, bahçeye dadanan karga ve sincaplardan bir türlü kurtulamadı.

AĞACA HOPARLÖR YERLEŞTİRDİ

Eskici, bahçesindeki mahsulü zararlı hayvanlardan korumak için farklı bir yöntem geliştirerek, bahçesindeki bir ceviz ağacının üzerine hoparlör yerleştirdi.

Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor VİDEO

ŞAHİN VE BAYKUŞ SESİ ÇALIYOR

Sabahtan akşama kadar bağ evindeki ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesi çalarak, cevizlerin karga ve sincaplardan zarar görmesini engelledi.

''KARGALAR YAKLAŞAMIYOR''

Bu yöntemle ürününü koruduğunu belirten Gürsel Eskici, "Özellikle karga sürüleri, Karamenderes Çayı'na su içmeye geliyor. Fakat orada biriken kargalar, yayınladığım yırtıcı kuşların seslerini duyunca daha fazla bahçeme yaklaşamıyor. Bu sayede hem benim hem de komşularımın bahçeleri karga ve sincaplardan kurtuldu." dedi.











