Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı

İstanbul'da Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarpması sonucu kaza meydana geldi.
ÖLÜ VEYA YARALI YOK
Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
SEFERLER DEĞİŞTİ
Kazanın ardından Metro İstanbul'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır."