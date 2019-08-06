1 Yusuf Yazıcı formayı giydi Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, 12 numaralı formayı sırtına geçirdi.

2 İzmir’de 361 şişe sahte içki ele geçirildi Bir markete düzenlenen operasyonda 361 şişe sahte içki bulundu.

3 Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı Topkapı alt geçidinde Çapa yönünde ilerleyen tramvaya su tankeri çarptı.

4 Buse Varol'dan oğluna duygusal mesaj Buse Varol, Instagram hesabından annelik ve evlat sevgisiyle ilgili bir yazı yayınladı.

5 Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon Terör örgütünün en önemli finans kaynağına yedi ayda ağır darbe indirildi. Yapılan operasyonlarda 15 milyon kök hint keneviri ve 9 ton marihuana ele geçirildi.

6 Meryem Uzerli'nin ev hali Uzun süredir yeni bir projede rol almayan oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor.