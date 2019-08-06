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Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı

Topkapı alt geçidinde Çapa yönünde ilerleyen tramvaya su tankeri çarptı.

DHA | 06.08.2019 - 08:13..
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İstanbul'da Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarpması sonucu kaza meydana geldi.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

SEFERLER DEĞİŞTİ

Kazanın ardından Metro İstanbul'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 
"T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır."

Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı

Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı

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