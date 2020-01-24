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Çevre illerden AFAD ekipleri Elazığ'a gönderildi

Depremin ardından Sivas ve Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yardım için Elazığ'a sevk edildi.

DHA | 24.01.2020 - 23:14..
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Elazığ- Sivrice merkezli saat 20.55 sıralarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Sivas ve Tokat ile tüm ilçelerinde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem her iki ilde de hasara yol açmadı. Deprem sonrası çevre illerden AFAD ekipleri Elazığ’a gitmeye başladı.

SİVAS VE TOKAT'DAN EKİPMAN VE EKİPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Sivas'tan bir ekip hemen bölgeye hareket etti. Tokat İl AFAD Müdürlüğünden de 2 kurtarma aracı ve 8 personel hazırlıklarını tamamladıktan sonra Elazığ’a doğru yola çıktı.

İl AFAD Müdürü Süleyman Yiğit, "Yaşanan deprem sonrası ilimiz AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 kurtarma aracı ve 8 personelimizi yola çıkardık" dedi.

Deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi, AFAD ekipleri Elazığ'a gönderildi -1

Deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi, AFAD ekipleri Elazığ'a gönderildi -2

Deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi, AFAD ekipleri Elazığ'a gönderildi -3

Deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi, AFAD ekipleri Elazığ'a gönderildi -4

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