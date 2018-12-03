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Çevre mühendisleri sadece kendi diplomalarıyla çalışacak

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, "Çevre mühendisleri herhangi bir ön koşula tabi olmadan, ücret ödemeden, kendi diplomalarıyla çalışabilecek." dedi.

AA | 03.12.2018 - 16:56..
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Çevre mühendisleri sadece kendi diplomalarıyla çalışacak

Baran Bozoğlu, düzenlediği basın toplantısında; 2006 yılındaki çevre kanununda, çevre mühendislerinin temel çalışma alanlarında görev alabilmeleri için ücretli eğitimlere, sınavlara tabi tutularak diplomaları ve mesleki birikimlerinin yok sayıldığını iddia etti.

"KENDİ DİPLOMALARI ÇALIŞMAK İÇİN YETERLİ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevre mühendislerinin sorununa olumlu yanıt verdiğini belirten Bozoğlu, "29 Kasım'da TBMM Çevre Komisyonu'nda yapılan değişiklik ile çevre mühendisleri herhangi bir ön koşula tabi olmadan, ücret ödemeden, kendi diplomalarıyla çalışabilecektir. Çevre kanunu değişikliği, şu anda Cumhurbaşkanımızın onayını beklemektedir." diye konuştu.

"ATIK SU TESİSLERİNDE ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ÇALIŞMALI"

Söz konusu değişiklikle ilk defa yönetmeliklerde, "Çevre mühendisi" ifadesinin yer alacağını anlatan Bozoğlu, düzenlemenin Çevre Komisyonu'ndan geçmesi için destek veren iktidar partisi milletvekillerine teşekkür etti.

Atık su arıtma tesislerinin doğru işletilmediğini de öne süren Bozoğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerinin yüzde 50'den fazlası doğru işletilmemekte, atık sularımız arıtılamamaktadır. Arıtılan atık suların sadece yüzde 1'i yeniden kullanılabilmektedir. Bu nedenle tesislerin işletilmesi görevi bu konuda eğitim alan çevre mühendislerine verilmelidir."

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