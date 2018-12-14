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Çevre ve Şehircilik Bakanı uyardı: Kaçak yapılar takipte

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışının, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları ilgilendirdiğini, bunun dışındaki tüm yapıların yıkılacağını yineledi.

AA | 14.12.2018 - 05:05..
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TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürdürülüyor.

9 MİLYON BAŞVURU, HEDEF 13 MİLYON

Milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Kurum, imar barışı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 9 milyon vatandaşın başvuru yaptığını bildirdi.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bu sürecin tamamlanacağını; şimdiye kadar vatandaşların yaklaşık 8 milyar 300 milyon lira ödeme yaptığını belirten Kurum, "Bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın faydalanmasını bekliyoruz. Bu barış, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları ilgilendiriyor. Hem çevre ve şehircilik il müdürlüğümüz hem de Bakanlığımızın ilgili teftiş kurulu başkanlığı sahada, yaylalarımızda, ilçelerimizde, belediyelerimizde yapılan kaçak yapılara ilişkin de her türlü takibi, tespiti yapmaktadır. Bunların da süreç içerisinde hepsinin yıkılacağını ifade etmek isterim." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı uyardı: Kaçak yapılar takipte

"TOKİ'NİN TEK BAŞINA PLANLAMA YETKİSİ YOK"

TOKİ'nin, tek başına plan yapma yetkisinin olmadığını ifade eden Kurum, TOKİ'nin, toplu konut alanlarında ve kendi mülkiyeti olan alanlarda plan teklifi yapabildiğini; bu plan teklifinin de Cumhurbaşkanının talimatları çerçevesinde bakanlık veya ilgili büyükşehir belediyesi tarafından onaylandığını söyledi.

Kurum, yeni yerleşim alanlarında 4-5 katı geçmeyecek, kentsel dönüşüm alanlarında mevcut imar yapılaşmasını geçmeyecek şekilde, tarihe, kültüre, siluete uygun projeler geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

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