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Çevreye atılan bozulmuş peynirler koyunları telef etti

Erzincan’da çevreye gelişi güzel atılan tonlarca bozulmuş peynirlerden yiyen sürüden 4 koyun öldü, 17’i ise zehirlendi.

İHA | 22.04.2019 - 08:30..
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Başpınar Köyü yolu üzerine kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmeyen tonlarca bozulmuş peynir boşaltıldı.

Bir süre sonra koyunlardan 4’ü telef olurken 17’i ise telef olacak duruma geldi.

BOZULMUŞ PEYNİR KOYUNLARI ZEHİRLEDİ

Meraya otlamaya giden koyun sürüsü çobanın fark etmediği sırada bozulmuş peynirlerden yedi. Akşam sürü ahıra getirildiğinde koyunlarda zehirlenme vakası baş gösterdi. Bir süre sonra koyunlardan 4’ü telef olurken 17’i ise telef olacak duruma geldi.

Çevreye atılan bozulmuş peynirler koyunları telef etti

"İNŞALLAH GERİ KALANINA BİR ŞEY OLMAZ"

Sürü sahibi Kahraman Topal, “Buraya kim olduğunu bilmediğimiz şahıslar gelişi güzel, zehirli peynirleri atıp kaçıp gitmişler. Sürüyü otlatmaya götürdüğümüzde bir kısmı bu peynirlerden yedi. Daha sonra köye döndüğümüzde koyunlarda bir anormal durum yaşanmaya başlandı. Koyunlardan 4’ü telef oldu, 17’i zehirlenmiş telef olmak üzere. İnşallah geri kalanına bir şey olmaz. 300 koyunum var onlarda giderse biz ne yaparız. Durumu jandarmaya bildirdim. Gelip inceleme yapıp tutanak tuttular. Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine de yeni haber vereceğim” diye konuştu.

Öte yandan koyunların zehirlenmesiyle ilgili inceleme yapılıp tahkikat başlatıldı.

Çevreye atılan bozulmuş peynirler koyunları telef etti

Çevreye atılan bozulmuş peynirler koyunları telef etti

Çevreye atılan bozulmuş peynirler koyunları telef etti

Çevreye atılan bozulmuş peynirler koyunları telef etti

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