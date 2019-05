Ceyda Düvenci: Yine ailecek düşüyoruz yollara

İlk evliliğinden olan kızı Melisa’nın tedavisi için son sekiz yıldır aralıklarla Amerika’ya uçan Ceyda Düvenci yeni bir Amerika yolculuğu öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TAM 8 YIL OLDU"

İşte Düvenci’nin o satırları: “Sabaha karşı 3, arabadayız. Havaalanına doğru gidiyoruz. Elim Melisa’nın elini tutuyor sıkı sıkı, kucağımda Ali uyuyor. Düşünüyorum… Tam 8 yıl oldu ben yollara düşmeye başlayalı. Duyduğum her şeyin peşinden ülke ülke gitmeyi kafaya koyup gücüm yettiğince gidebilmeyi becerdiğim 8 yıl.

"BÜLENT İLE ALİ DE KATILDI"

Önce Gül, Melisa ve ben toplayıp çantalarımızı giderdik. Sonra sevgilim Bülent Şakrak katıldı serüvenimize ve şimdi de Ali… Yine ailecek düşüyoruz yollara.

Bu defa Amerika'da 10 güne epey iş sığdırmaya niyetliyiz. Uçaktan iner inmez doğru doktora. Dr Paul Jordan hem Melisa'nın genel gelişimini kontrol edecek hem de Mike ile birlikte afolarını yapacak. 3 yaşından beri doktorumuz o ve 2 yıl oldu görmedi Melisamı, neler söyleyecek çok merak ediyorum.

"OYUNUMUZ DA VAR"

Sonra ‘Hanım & Efendi’ oyunumuz var 4/mayıs'ta New York'ta. Ne iyi olmuş da yazmış sevgilim oyunu. Karı-koca bir şeyler başarmak, yoktan var edip ülke ülke of demeden gidip tiyatro yaparak ekmeğimizi kazandık bu sene şükür. Şimdi de Amerika'da oynamak nasip oluyor. Ve ayın 7'sinde Amerika'daki terapistimiz Nancy'nin tavsiyesi ile göz doktoru randevumuz var. Gözlerini kontrol edecek Melisamın.. ve Türkiye'deki göz doktorumuz Şule Ziylan için kapsamlı bir raporlama yapacak. Bakalım o da neler söyleyecek… Kalbim farklı heyecanlarla tatlı tatlı çarpıyor. Aralarda da Nancy ile terapilerimiz var. Vaktimiz kalırsa elbet biraz gezer, dostlarımızı da ziyaret edip, döneriz. Hazırız… Hayat sen çok güzelsin… Her şeyinle kabulüm ve yaşamayı seviyorum. Şükür yuvama, enerjimize, sağlığımıza, inancımıza, kuvvetimize, şansımıza, başarımıza, aşkımıza… Öyle işte yazmak, sizinle de paylaşmak istedim… 02/05/19”