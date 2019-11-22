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Ceylan dua istedi

Ünlü şarkıcı Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan'ın durumunun hala kritik olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 10:01..
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Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, yoğun bakımda tedavi görmeye devam diyor. Yeğeninin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.

"LÜTFEN DUA EDİN"

Ceylan, "Yeğenim Nazlıcan Arkan hala yoğun bakımda. Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim şafi isminle bütün hastalara şifa versin." yazdı.

Nazlıcan Arkan, 2017 yılında Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Nur Yerlitaş'ın jürisi olduğu 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılmıştı.

Ceylan dua istedi

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