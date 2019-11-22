Ceylan dua istedi

1 Apple, iOS 13 sürümündeki hatalar nedeniyle değişikliğe gidiyor iOS 13 güncellemesinin birçok hata içermesi nedeniyle sık sık güncelleme yayınlayan Apple, iOS 14'ün geliştirme sürecinde değişiklik yapılacağını açıkladı.

2 Dolandırıcılar suç ortaklarını dolandırdı Bir kişiyi telefonla arayarak kendini bankacı olarak tanıtan 6 şüpheli, bankadan o kişinin üzerine 94 bin 500 lira kredi çekti. Dolandırıcıların birbirini dolandırdığı olayda şahıslar yakalandı.

3 Hataylı gezgin 92 yaşında ülkesine döndü 25 yaşında otostopla 36 ülkeyi gezdikten sonra ABD’ye yerleşen Mehmet Fatin Baki, gurbette geçen 66 yılın ardından doğduğu topraklara dönerek ahşap bir kulübede yaşamaya başladı.

4 Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019 Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

5 Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı 11'i şekillendi Sezon başından beri sakatlıklarla başı belada olan Beşiktaş, Konyaspor karşısında ilk kez ideal 11 ile maça çıkacak.

6 Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu Yeni kitabını canlı yayında anlatan Soner Yalçın, "Kara Kutu'da endüstriyel ilaç insanları nasıl yok ediyor, bunu yazdım" dedi.