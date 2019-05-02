Ceylanları evinde besleyen hayvansever

Dünyanın bazı bölgelerinde yaşayan, nesli tehlike altındaki türlerden ceylanların, Türkiye'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Geçmişte sürüler halinde yaşadığı belirtilen ceylanlar, son yıllarda sayılarının azalması nedeniyle Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce doğal ortamlarda koruma altında tutuluyor.

CEYLANLARA DUYDUĞU İLGİ BAKICILIĞA DÖNÜŞTÜ

Ürkek ve narin özellikleriyle bilinen, adına türküler yazılan ceylanlar, simgesi olduğu Şanlıurfa'da, kimi vatandaşlardan da yakın ilgi görüyor. Kentteki bir kurumda memur olan Fevzi Felhan, küçük yaşlardan itibaren doğal ortamlarında gördüğü ceylanlara merak duymaya başladı.

10 CEYLANA BAKIYOR

Yaşı ilerledikçe ceylanlara ilgisi artan Felhan, evinin bahçesine bu nadide hayvanlara özel yer yaptı, tarlasındaki 5 dönümü ise hayvanlara özel arpa ve yonca ekmek için ayırdı. Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan 17 yıl önce aldığı 2 çift ceylanı biberonla süt vererek özenle yetiştiren Felhan, üremesini sağladığı hayvanların sayısını 10'a ulaştırdı.

Çevre illerden ve ilçelerden ceylanları görmek için çok sayıda kişi, sürekli Felhan'ın evinin bahçesine geliyor. Felhan ise sayısı 10'u geçtikçe yetiştirdiği ceylanları, çevresindeki meraklılarına hediye ediyor.

"İNSANLARA ALIŞTILAR"

Ceylan sevdalısı Felhan, yaptığı açıklamada, narin hayvanlarla iç içe bir hayat geçirmekten memnun olduğunu söyledi. Ceylanlara duyduğu aşırı sevgiden dolayı onları korumak için adeta varını yoğunu seferber ettiğini belirten Felhan, bu nadide hayvanlardan dolayı mahallesinin de "Ceylanlı Mahallesi" olarak da bilindiğini ifade etti.

Felhan, hayvanların sürekli etrafında dolaştığını dile getirerek, "Ceylanlar doğada yakından görülmüyor, tutulmuyor. İkiz olanlardan birer yavru ayırıp biberonla, özel olarak besledik. İnsanlara alıştılar, ailemle bakıyoruz, zevk amaçlı yetiştiriyoruz. Çok sevilecek bir hayvan. Bahçemizde ceylan besleyelim düşüncesiyle başladık. Sevgi 11 yıldır bu şekilde devam ediyor. Hobi amaçlı besliyorum, benim için her biri çok kıymetli." dedi.

ÇOCUKLARI BİBERONLA BESLİYOR

Felhan'ın 11 yaşındaki kızı Yüsra Felhan, her gün okuldan gelince ceylanların yanına koştuğunu söyledi. Ceylanları çok sevdiğini belirten Yüsra, "Onların yanına gelince mutlu oluyorum. Biberonla küçüklerine sütlerini veriyorum. Her fırsatta yanlarına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendini ceylanlara adadı VİDEO

Felhan'ın 7 yaşındaki kızı Ravza Felhan ise ceylanları, en yakın arkadaşı olarak gördüğünü söyledi. Ceylanlara sürekli süt ve su verdiğini belirten küçük Felhan, narin hayvanlara eliyle ot verdiğini kaydetti.