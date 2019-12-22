Ceylan'nın acı günü

Türkücü Ceylan'ın yeğeni olan ve 2017 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Nazlıcan Arkan, geçtiğimiz Kasım ayında pankreas iltihabı hastalığı sebebiyle, yoğun bakıma kaldırılmıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kasım ayından itibaren yaşam mücadelesi veren 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan'ın, tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Arkan'ın cenazesi, yarın Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verilecek.