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Ceylanpınar'a 5 havan mermisi atıldı

Suriye'de YPG/PYD mevzilerinden 5 havan mermisi, Ceylanpınar'a atıldı.

AA | 10.10.2019 - 12:07..
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Terör örgütü YPG, Resulayn'dan Ceylanpınar'a havan mermisi attı.

5 havan atışına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görevlileri, obüslerle karşılık verdi. Sınır hattına çok sayıda obüs ve tank konuşlandırıldı.

TEL ABYAD'DAKİ HEDEFLERE OBÜS ATIŞI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine de obüs atışları yapılıyor.

Ceylanpınar'a 5 havan mermisi atıldı

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.

Ceylanpınar'a 5 havan mermisi atıldı

Ceylanpınar'a 5 havan mermisi atıldı

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