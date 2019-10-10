Ceylanpınar'a 5 havan mermisi atıldı

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara giriş yaptı.

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Call of Duty: Modern Warfare, 175 GB boş alan isteyecek

Call of Duty: Modern Warfare oyununun sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunu yükleyebilmeniz için 175 GB boş alanınızın olması gerekecek.