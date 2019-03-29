Çeyreğe taksit olmasa da kuyumcu mutlu oldu

Kuyumculukta taksitlendirme işlemi geçen yıl ağustos ayında kaldırıldı ve bu adım kuyumcu esnafını olumsuz etkiledi.

Hatta yılbaşı ve Sevgililer Günü gibi özel gün satışlarında bile büyük çapta düşüş yaşandı.

Bunun sebebi ise dövizdeki dalgalanma ve taksitlendirme işlemi olmamasından kaynaklandı.

VATANDAŞ VE ESNAF MUTLU

Yeniden getirilecek 4 taksit imkanı haberleri hem vatandaş hem de esnafın yüzünü güldürdü.

İşçilik gerektiren altınlarda ve mücevher ürünlerinde 4 taksitli satışın tekrar çıkacak olması değerlendiren kuyumcular, düğün sezonu öncesi böyle bir adımdan memnun olduklarını dile getiriyor.

Satışların artması ve piyasaya hareketlilik gelmesi beklenirken, kuyumcu esnafı iyi bir fırsat yakalandığını düşünüyor.

ÇEYREKTE TAKSİT YOK

22 yıldır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Koç, el işçiliği gerektiren altında ve mücevherde 4 taksit imkanının kuyumcular için çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Koç, "Normalde taksit olayı yoktu. Vatandaş kuyumcu dükkanımıza geldiği zaman kredi kartını uzatıyor, 'taksit var mı' diye soruyordu. Taksit olmadığı için iş yapamıyorduk. 4 taksit sayesinde işlerimiz açılır diye düşünüyorum. 4 taksitin gelmesi, bizim için de vatandaş için de iyi oldu. Çeyrek altında taksit olmuyor. İşçilik gerektiren setlerde, bilezik gibi ürünlerde taksit var." dedi.

"ESNAF İŞ YAPAR"

19 yıllık kuyumcu Ali Efe ise "Esnafı rahatlatmak için iyi bir sistem ama aynı zamanda bankaların da faiz oranlarını yükseltmemesi lazım. Hem esnafı hem de halkı rahatlatmak lazım. 4 taksitin gelmesi de bizim için çok iyi. Esnaf iş yapar, herkes biraz daha rahatlamış olur" dedi.

Kuyumculukta yapılacak taksitlendirme düzenlemesinden memnun kaldığını ifade eden Hüseyin Koç, "Vatandaş için kolaylık oldu. Herkesin yatırım yapabilmesi için taksit getirilmesinin yararlı olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.