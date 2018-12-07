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Ceza kesen drone'a tepki: Gavat

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda Çorum'da yapılan trafik denetiminde bir sürücünün kendisine ceza kesen drone'a "gavat" diye tepki göstermesi sosyal medyanın yine gündeminde.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 20:06..
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Ceza kesen drone'a tepki: Gavat

Kontrol kapsamında alkol, emniyet kemeri, kimlik kontrolleri yapılarak sürücüler trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları hususunda uyarıldı. Çorum- Ankara yolu Yaydiğin Kavşağı’nda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kontrole drone da eşlik etti. Çorum’da ilk defa hayata geçirilen uygulamada drone, ekiplerin havadaki gözü oldu.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ, DRONE GÖRDÜ

Kontrollerde kırmızı ışıkta geçen ve  drone tarafından tespit edilen bir aracın sürücüsüne  206 TL para cezası kesildi.

Ceza kesen drone'a tepki: Gavat

"AHA BU GAVAT GÖRDÜ, BEN BİR GARİP KÖYLÜYÜM, SARIDA GEÇTİM"

Ceza işlemi sırasında drone tepki gösteren araç sürücüsü, “Aha bu gavat gördü, nereden gördüyse. Bunun yüzünden 206 TL ceza yedim. Böyle kanun mu olur? Kırmızı ışıkta geçmedim, sarı yanarken geçtim. Ben bir garip köylüyüm. Kırmızı ışıkta geçmedim. Uyarı ışığı olan sarı ışıkta geçtim.” diye kendisini savundu.

Ceza kesen drone'a tepki: Gavat

DENETİMLER BAYRAM BOYUNCA SÜRECEK

Drone uygulamasıyla ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, denetimlerin Ramazan Bayramı süresince devam edeceğini belirtti Önceliklerinin ceza yazmak olmadığını, bilinçlendirmek olduğunu belirten Doğanay, “Ramazan ayında artan seyahatler nedeniyle üzücü kazaların yaşanmaması için ilimizde de denetimlerimize devam ediyoruz. Gerekli trafik tedbirlerini aldık. Bu çerçevede tüm personelimiz vefalı bir şekilde çalışırken, aynı zamanda kazaların önüne geçebilmek amacıyla hayatın teknolojik imkanlarından da faydalanıyor." dedi.

206 TL ceza kesilen sürücünün 'Drone' tepkisi VİDEO

Ceza kesen drone'a tepki: Gavat

"250 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKABİLİYOR"

Ekiplerin havadaki gözü olan Drone’un büyük kolaylıklar sağladığını vurgulayan Doğanay,  “Drone sayesinde trafik yoğunluğunu ve trafik kurallarını ihlal eden araçları görebiliyoruz. 250 metreye kadar havalanabiliyor. 2 kilometre içerisinde de kumandadan yönetilerek tüm akışkanlığı, trafiğin tüm yoğunluğunu bize gösterebiliyor. Bu bize büyük bir imkan sağlıyor. Drone da bayram süresince uygulama noktalarımızda kullanacağız. Temennimiz herhangi bir can kaybı yaşanmamasıdır. Bunun için çalışıyoruz. Herkesin sağ salim memleketlerine ulaşmasını istiyoruz.” diye konuştu.Ceza kesen drone'a tepki: Gavat

Ceza kesen drone'a tepki: Gavat

Ceza kesen drone'a tepki: Gavat

Ceza kesen drone'a tepki: Gavat

Ceza kesen drone'a tepki: Gavat

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