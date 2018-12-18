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Ceza kesilirken çığlık atan öğretmene mahkemeden ret

Trafik cezası kesilince dakikalarca çığlık atan öğretmenin, hakkındaki haberlere ve çığlık attığı videoya erişimin engellenmesi talebi, mahkemece reddedildi.

İHA | 18.12.2018 - 11:47..
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İstanbul’da geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir görüntüde, kendisine trafik cezası yazılan öğretim görevlisinin sinir krizi geçirerek bağırdığı anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, kadının görüntülerini çeken ve paylaşan kişinin bulunması için soruşturma başlatılmıştı.

Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları VİDEO

HABERLERİN KALDIRILMASINI İSTEDİLER

Öğretim Görevlisi Özlem Atan, geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurarak, hakkında sosyal medya ve haber sitelerinde çıkan haberlerin kaldırılmasını talep etti.

Mahkemeye sunulan dilekçede, Atan’ın daha önceden çekilmiş olan video kaydının aylar sonra yayılmaya başlamasının kasıtlı olduğu belirtilerek, konuya ilişkin çıkan haberlerin erişimine engel getirilmesi talep edildi.

REDDEDİLDİ

Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, yayın içeriğinin haber niteliği taşıdığını ifade ederek erişime engel talebini reddetti.

Ceza kesilirken çığlık atan öğretmene mahkemeden ret

Ceza kesilirken çığlık atan öğretmene mahkemeden ret

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