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Ceza yerine kask hediye ettiler

Ekipler trafik uygulamasında, kaskları bulunmayan motosiklet sürücülerine ceza yazmak yerine kask hediye etti.

İHA | 30.05.2019 - 19:16..
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Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Akpınar Köyü yakınlarında trafik uygulaması yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, uygulamalar kapsamında kask kullanmayan iki motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Motosiklet evrakları ve sürücü belgeleri kontrol edilen motosiklet sürücülerinin kasklarının olmamasından dolayı jandarma ekipleri sürücüleri kask kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

CEZA MAKBUZU YERİNE KASK

Kaskın öneminin de anlatıldığı uygulamada her iki sürücüye de ceza kesilmesi yerine kask hediye edildi. Ceza makbuzu yerine kask alan sürücüler jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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