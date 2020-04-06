Ceza yiyen servis şoförlerinden sosyal mesafesiz eylem

Erzincan kent merkezinde koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında bugün sabah saatlerinde trafik ekiplerince araçlar üzerinde denetim yapıldı.

Denetimler sırasında bazı servislerde, sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediği tespit edildi.

Bunun üzerine servislerde bulunan 100’e yakın yolcuya 350 TL, araç sürücülerine ise 3 bin 500 TL para cezası kesildi.

POLİS MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI

Ceza kesilen vatandaşlar ve araç sürücüleri duruma tepki göstermek için Erzincan Valiliği önünde toplanarak, alkışlı eylem yaptı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile görüşmek için eylemlerini sürdüren kalabalığa, zaman zaman polis ekipleri müdahalede bulundu.

VALİ İKNA ETTİ, EYLEMCİLER AYRILDI

Daha sonra Erzincan Valisi Arslantaş, grubun yanına gelerek vatandaşlarla görüştü. Vali Arslantaş'ın iknasıyla eylemciler, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek bindikleri servislerle valilik önünden ayrıldı.