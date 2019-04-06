Cezaevi firarisi cami çıkışında yakalandı

14 defa işlediği, 'borcunu ödeme şartını ihlal' suçundan dolayı tutuklanarak konulduğu yarı açık cezaevinden iki defa firar edip aranan Atilla K., dün cuma namazı için gittiği Amasya'daki bir camide, tesadüfen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü ile sivil polislerin önünde saf tuttu.

Polisler, hutbe esnasında önlerinde duran şahsın firari Atilla K. olduğunu belirledi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Namaz sonrası çıkışta polislerin gözaltına aldığı Atilla K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, yeniden cezaevine konuldu.