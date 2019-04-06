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Cezaevi firarisi cami çıkışında yakalandı

Amasya'da cezaevi firarisi şahıs, camide namaz kılarken tesadüfen arkasında saf tutan asayiş şube müdürü ile polislerin kendisini tespit etmesi üzerine cami çıkışı yakalandı.

İHA | 06.04.2019 - 15:17..
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14 defa işlediği, 'borcunu ödeme şartını ihlal' suçundan dolayı tutuklanarak konulduğu yarı açık cezaevinden iki defa firar edip aranan Atilla K., dün cuma namazı için gittiği Amasya'daki bir camide, tesadüfen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü ile sivil polislerin önünde saf tuttu.

Polisler, hutbe esnasında önlerinde duran şahsın firari Atilla K. olduğunu belirledi.

Cezaevi firarisi cami çıkışında yakalandı

YENİDEN TUTUKLANDI

Namaz sonrası çıkışta polislerin gözaltına aldığı Atilla K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, yeniden cezaevine konuldu.

Cezaevi firarisi cami çıkışında yakalandı

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