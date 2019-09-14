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Cezaevi firarisi, iki aydır saklandığı menfezde bulundu

Aydın'da cezaevine nakledildiği sırada firar eden Yunus Harmankaya, Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki ormanlık alanda iki aydır saklandığı menfezde yakalandı.

DHA | 14.09.2019 - 23:08..
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İl Jandarma ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Çine Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiği sırada firar eden Yunus Harmankaya'nın(44) ilçeye bağlı Özpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

Cezaevi firarisi, iki aydır saklandığı menfezde bulundu

SAKLANDIĞI MENFEZDE YAKALANDI

Hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal mala zarar verme' ile 'Başkasına ait banka ve kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçlarından hapis cezaları bulunan Yunus Harmankaya, düzenlenen operasyonla menfez içinde yakalandı.

Cezaevi firarisi, iki aydır saklandığı menfezde bulundu

2 AYDIR MENFEZDE YAŞIYORDU

Firari Harmankaya'nın menfez içerisine yatak, yorgan, su, mutfak malzemeleri gibi eşyalar koyarak bir ev gibi kullandığı tespit edildi. Ayrıca ruhsatsız av tüfeği ve fişeklere de el konuldu. Yunus Harmankaya'nın ifadesinde, 2 aydır menfezde yaşadığını söylediği öğrenildi.

Cezaevi firarisi, iki aydır saklandığı menfezde bulundu

Harmankaya, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi, iki aydır saklandığı menfezde bulundu

Cezaevi firarisi, iki aydır saklandığı menfezde bulundu

Cezaevi firarisi, iki aydır saklandığı menfezde bulundu

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