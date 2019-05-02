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Cezaevi firarisi kaçamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı.

İHA | 02.05.2019 - 21:29..
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Bursa Açık Cezaevi'nden firar eden 23 yaşındaki Gürkan D., polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakayı ele verdi.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Firari, otomobiliyle gezdiği sırada polis aracını görünce kaçmaya başladı. Bu andan itibaren polis ile cezaevi firarisi genç arasında kovalamaca yaşanmaya başlandı. Polisin sıkıştırması sonucu kaçamayacağını anlayan genç, otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kıskıvrak yakalanan gencin yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu, ayrıca iki farklı suçtan arandığı belirlendi. Sağlık raporu alınan genç, işlemlerin ardından emniyete götürüldü.


Cezaevi firarisi kaçamadı

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