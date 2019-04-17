1 Cezaevi firarisi Kuşadası'nda yakalandı 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen D.B., düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.

2 Kars’ta FETÖ/PDY’den 1 kişi gözaltına alındı Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY’den soruşturma açılan bir kişi, Kağızman’da gözaltına alındı.

3 Lufthansa zarar açıkladı 3 yıldan beri ilk kez zarar açıklayan şirket 336 milyon euro kayba uğradı.

4 5G'li iPhone'lar daha erken gelebilir: Apple ve Qualcomm anlaştı Apple ve Qualcomm, 2 yıldır devam eden hukuk savaşının ardından anlaştıklarını açıkladı.

5 HDP'den Diyarbakır'da provokasyon Terörist başı Öcalan'a özgürlük için toplanan vekillere, TOMA tazyikli suyla müdahale etti.

6 Emre: Tüm kulüpler Başakşehir'i örnek alsın Emre Belözoğlu, Başakşehir'in devlete ekonomik olarak yük olmadığını ve her takımın kendilerini örnek alması gerektiğini söyledi.