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Cezaevi firarisi Kuşadası'nda yakalandı

8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen D.B., düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.

DHA | 17.04.2019 - 13:42..
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişiyi dün akşam bir süre takip etti.

ADLİYEDE TUTUKLANDI

Takip edildiğini fark edince kaçmaya kalkışan şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sokakta yakalandı. Yapılan kontrolde, kaçmaya çalışan kişinin D.B. olduğu belirlendi. D.B.'nin 'uyuşturucu madde kullanmak', 'hırsızlık' ve 'tehdit' suçlarından arandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu anlaşılan D.B. hakkında, 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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