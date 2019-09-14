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Cezaevi firarisi ödüllü mühendis, İzmir’de yakalandı

2016'da 170 bine yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandıktan sonra fifrar eden şahıs, trtafik uygulamasında yakayı ele verdi.

İHA | 14.09.2019 - 05:18..
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Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda, ‘oltalama’ adı verilen yöntemle “dolandırıcılık” suçundan dolayı tutuklu bulunan Muzaffer Safa Y., bir süre sonra firar etti.

TRAFİK KONTROLÜNDE YAKALANDI

İzmir’den Aydın istikametine otomobili ile gitmekte olduğu esnada, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde yol kontrolü yapan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahinler Motosiklet Uygulama Timi tarafından otomobili durduruldu.

Polis ekiplerinin sorgulamak üzere kimlik istemesi neticesinde yanında kimlik taşımadığı fark edilen şahsın, detaylı kimlik araştırması sonucu kimliğinin tespit edildiği ve cezaevi firarisi Muzaffer Safa Y., olduğu belirlendi.

Cezaevi firarisi ödüllü mühendis, İzmir’de yakalandı

10 İLDE DOLANDIRICILIKTAN SABIKASI VAR

Firari şahıs, ekiplerce kıskıvrak yakalandı. 10 ayrı ilde ’dolandırıcılık’ suçundan hüküm giyen ve daha sonra cezaevinden firar eden şahıs, işlemleri yapılmak üzere Bornova Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

"OLTALAMA" İLE DOLANDIRIYORDU

Muzaffer Safa Y.’nin, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Malatya, Aydın, Sinop, Yozgat, Kahramanmaraş ve Muğla’da ’oltalama’ adı verilen yöntemle, banka, GSM ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak, vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği öğrenildi.

ÇİN'DE EN İYİ YAZILIMCI ÖDÜLÜ ALDI

Muzaffer Safa Y.’nin Hong Kong’taki Poly Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okurken 2015’te Çin’de "En iyi yazılımcı ödülü"nü aldığı ifade edildi. Muzaffer Safa Y. emniyetteki işlemlerinin ardından yeninden cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi ödüllü mühendis, İzmir’de yakalandı

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