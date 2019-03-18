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Cezaevinden kaçan hükümlü polisten kaçamadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde denetim yapan polis ekibini görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi, kovalamacayla yakalandı.

DHA | 18.03.2019 - 15:35..
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Farklı suçlardan arama kaydı da bulunan hükümlü, gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN KAÇAN HÜKÜMLÜ 9 SUÇTAN ARANIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde şüpheli kişilere yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında polis ekiplerini gören bir kişi, kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda kaçan şahıs yakalandı.

Yapılan kimlik kontolünde şüphelinin, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 9 ayrı suçtan da arama kaydı bulunan hükümlü Kayahan A. (26) olduğu ortaya çıktı. Kayahan A., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Cezaevinden kaçan hükümlü polisten kaçamadı

Cezaevinden kaçan hükümlü polisten kaçamadı

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