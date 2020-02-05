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Cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla yakalandı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından baskın düzenlenen serada toprağa gömülü çok sayıda silah ele geçirilirken, yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

DHA | 05.02.2020 - 12:06..
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize işlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, cezaevi firarisi İ.Ş.'nin Haliliye Mahallesi'ndeki evi ile serasına baskın yaptı.

Cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla yakalandı

SERADA OLMAYAN YOK

Jandarma arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı aramada serada, toprağa gömülü 3 kalaşnikof tüfek, 1 makineli tabanca, 3 otomatik av tüfeği, 1 şarjörlü otomatik av tüfeği ile bu silahlara ait 3 şarjör, 16 mermi ve 27 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla yakalandı

TUTUKLANDI

Silahlara el koyan jandarma, baskın sırasında evde olan cezaevi firarisi İ.Ş.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit', 'yaralama' , 'hırsızlık' ve 'hakaret' suçlarından da arama kaydı olan firari, sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla yakalandı

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