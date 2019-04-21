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Cezaevi önünde toplanan göstericilere polis müdahale etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanarak izinsiz eylem yapmak isteyen 11’i kadın 12 şahıs gözaltına alındı.

İHA | 21.04.2019 - 17:39..
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PKK terör örgütü elebaşı Öcalan için açlık grevine giren cezaevindeki sanıklara destek amaçlı olarak bir grup, Kocaeli Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde toplandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şahıslara bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Şüphelilerin çağrılara yanıt vermemesi üzerine ekipler, gruba müdahale etti.

Cezaevi önünde toplanan göstericilere polis müdahale etti

11'İ KADIN 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce 11’i kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında götürüldükleri Gebze Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan şahıslar daha sonra Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Cezaevi önünde toplanan göstericilere polis müdahale etti

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