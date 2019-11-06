Cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı

Ağrı'da cezaevi ziyaretinden dönen bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

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Telefon vergisi 2020 itibariyle artacak

Yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler bin 500 lira yerine bin 838 lira harç ödeyecek.