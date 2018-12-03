Babasıyla telefonda görüşünce intihardan vazgeçti

Antalya Muratpaşa Konyaaltı Caddesi'nde, saat 12.00 sıralarında, ailesiyle sorunlar yaşadığı ve erkek arkadaşından ayrıldığı iddia edilen E.S. isimli genç kadının, yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin ucunda oturup, ağladığını görenler, polise haber verdi.

CEZAEVİNDEKİ BABASIYLA GÖRÜŞTÜRDÜLER

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, deniz polisine bağlı bottaki ekip de denizde hazır bekletildi. Genç kızı intihardan vazgeçirmeye çalışan polisler, falezlerin üzerinde içki içen ve sürekli telefonda konuşan E.S.'ye, kendisini cezaevindeki babasıyla görüştürebileceklerini söyledi.

Herkesin kendisine kötülük yaptığını söyleyen E.S., babası M.S. ile görüşmek istediğini, aksi halde falezlerden atlayacağını belirtti.

BABASIYLA GÖRÜŞTÜ, VAZGEÇTİ

E.S., polisin, babasıyla kendisini telefonda görüştürmesinin ardından intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan E.S., sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.