Cezaevindeki oğlunu ziyaret eden anne kazada öldü

Kütahya-Eskişehir karayolu E Tipi Kapalı Cezaevi önünde, oğlunu ziyaret eden Emine Kayacan, görüş sonrası çevre yolundan karşıya geçmek istedi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada İbrahim Kucak yönetimindeki 81 DS 819 plakalı otomobil, Kayacan'a çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kayacan, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Kayacan hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kucak ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.