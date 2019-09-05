Cezaevinden çıkan adamı arkadaşı öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi’nde dün akşam iki arkadaş arasında meydana gelen kavgada 46 yaşındaki Halil İbrahim Karakuzular, arkadaşı 36 yaşındaki Feti B.'nin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

1 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Karakuzular'ın yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Karakuzular'ın cenazesi bu sabah yapılan otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınan cenaze, Asri Mezarlık'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

SORGUSU BİTTİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, olay yerinden kaçan Feti B., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Feti B.'nin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.