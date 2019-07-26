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Cezaevinden çıkan genci pompalı tüfekle vurdular

Gaziantep'te 4 ay önce cezaevinden çıkan genç, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İHA | 26.07.2019 - 08:43..
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Gaziantep'te 4 ay önce adli kontrol kararıyla tahliye edilen 25 yaşındaki İbrahim Uzun, Şehitkamil ilçesi Eyup Sultan Mahalle Muhtarlığı yanında arkadaşlarıyla kaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradı.

POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Yanlarına yaklaşan bir araç içerisinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yarlanan Uzun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cezaevinden çıkan genci pompalı tüfekle vurdular

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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